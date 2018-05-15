Праздник культуры и искусства Азербайджана в Египте - ФОТО

В Каире состоялся праздник культуры и искусства Азербайджана, посвященный 100-летию Азербайджанской Демократической Республики (1918-1920) и организованный посольством Азербайджана в Египте, сообщил участник вечера, заслуженный артист Салим Аббасов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В мероприятии приняли участие видные общественные деятели, представители культуры и науки, различных организаций, национальных диаспор и государственных структур, среди которых были заместитель председателя парламента Египта Сулейман Вахдан, генеральный секретарь Ахмед Саадеддин и другие.

В праздничном вечере был представлен красочный документальный фильм о древней истории, культуре, архитектурных памятниках, прекрасной природе и туристическом потенциале Азербайджана, развитии экономики и успехах на международной арене. Под овации зрителей прошла концертная программа с участием скрипача и исполнителя Салима Аббасова, который представил арабские и национальные композиции, выступления музыкантов Эйюба Яхъяева (пиано) и Хаяла Аббасова (нагара), Ансамбля азербайджанских национальных танцев и дефиле дизайнера Leyla.

Посол Азербайджана в Египте Турал Рзаев рассказал об истории АДР. Было отмечено, что провозглашение Азербайджанской Демократической Республики (АДР) 28 мая 1918 года - первой демократической республики на Востоке - явилось большим и знаменательным событием в жизни азербайджанского народа. АДР по своему политическому строю, мероприятиям в области демократического государственного устройства, а также по поставленным перед собой целям и задачам оставила яркий след в истории. АДР является первым светским демократическим государством исламского мира, а также первым мусульманским государством, где женщины имели избирательные права. К сожалению, в 1920 году АДР по ряду причин прекратила свое существование. После восстановления своей независимости азербайджанский народ, следуя идеалам АДР, создал на основе этого исторического наследия новое независимое государство. В течение последних более чем двадцати лет Азербайджан укрепил свою независимость и суверенитет, экономическую и военную мощь, международный авторитет и входит в число лидирующих стран мира.

Было также отмечено, что Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении. Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры. Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

Мероприятие широко совещалось в местных СМИ. Для гостей из Азербайджана была организована экскурсионная программа.