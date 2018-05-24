YARAT представит грандиозный проект "Ночь в Музее – Покори Ночь!"

Пространство Современного Искусства YARAT 26 мая представит очень интересный проект. Все пункты YARAT, включая Центр YARAT, Проектное Пространство ARTIM и Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков, обретут праздничную атмосферу грядущего события - "Ночь в Музее - Покори ночь!". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.



В Центре Современного Искусства YARAT ваш день сделают особенным такие программы как боди арт - "Превратись в кого хочешь" и ходячие скульптуры - "Этрусские ораторы".



Также совместно с компанией "Азеркосмос", для гостей подготовлен конкурс "Природа или человек?". Этот конкурс унесет вас в другую реальность. А вернетесь вы для того, чтобы создать вместе с нами коллективные произведения искусств, состоящие целиком и полностью из ваших впечатлений.



Поздним вечером вы пронаблюдаете за завораживающим огненным шоу и особым спектаклем, подготовленным коллективом ADO. Завершится вечер электронной музыкой от самых талантливых диджеев - Nasa Mareena и Фархад Фарзалиев.



В Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков



Вы сможете полностью дать волю креативности и принять участие в мастер-классе по созданию автопортретов из цветов. Вечер продолжится показом авторской коллекции дизайнера Натаван Алиевой и дискуссией на тему "Каким образом костюмы отражают нашу индивидуальность?".



В Проектном Пространстве ARTIM



Здесь вы попадете на открытие выставки "Мяхялля", представленной одноименным творческим коллективом. А позднее, мероприятие продолжится колоритной электронной музыкой.



Программа:



Центр Современного Искусства YARAT



Боди арт (16+) - 18:00-21:00 - Центр YARAT, II этаж, мультифункциональный зал. Для регистрации: 0502469292. Последний день для регистрации: 25 мая

Ходячие скульптуры "Этрусские ораторы" - 19:00, 20:30, 21:30 (Приморский бульвар)

Создание коллективной работы под впечатлением от выставки Аиды Махмудовой - 19:30-21:00 (Приморский бульвар)

Создание коллективной работы под впечатлением от выставки Микеланджело Пистолетто - 19:30-21:00 (Библиотека Центра YARAT, I этаж)

Конкурс "Природа или человек? " - 19:00-21:00 (Приморский бульвар)

Спектакль от театрального коллектива ADO - 19:30-20:30 (Приморский бульвар)

Флешмоб "Воссоздание символа Третьего Мира" - 20:30-21:00 (Приморский бульвар)

Сюрприз от театрального коллектива ADO - 19:30-20:30 (Приморский бульвар)

Музыкальное выступление (Кямран Рзаев - вокал, Наргиз Алиева - пианино, Ибрагим Бабаев - тар, Ойа Эргюн - флейта и Магамед Мамедли - аккордеон) - 21:00-22:00 (Приморский бульвар)

Огненное шоу - 22:00-22:15 (Приморский бульвар)

Выступление диджеев (Nasa Mareena и Фархад Фарзалиев) - 22:15-00:00 (Приморский бульвар)



Музей живописи Азербайджана XX-XXI века



Мастер-класс по созданию автопортретов из цветов - 19:00-20:00 (Образовательная комната, I этаж). Для регистрации: 0502469292. Последний день для регистрации: 25 мая

Показ моды от дизайнера Натаван Алиевой - 20:00-20:30 (II этаж)

Лекция Натаван Алиевой на тему "Каким образом костюмы отражают нашу индивидуальность? " - 20:30-21:00 (II этаж)



Специальное предложение от ресторанов Port Wine & Grill и MAYA Mexican/La Vida - 19:00-22:00 (Приморский бульвар)



Проектное Пространство ARTIM

Открытие выставки "Мяхялля" - 19:00

Выступление диджея - 20:00



Партнеры мероприятия "Ночь в Музее - Покори ночь!": Управление Приморского Бульвара, ОАО "Азеркосмос", Enoteca Meydan, Natavan Apparel, коллектив ADO и цветочный бутик Fleuriste.

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