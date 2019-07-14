11 июля в Пространстве Современного Искусства YARAT состоялось открытие персональной выставки корейско-канадской художницы Зади Ча под названием "Дитя Магохалми и отзвуки творения".

Современная художница Зади Ча в своем творчестве задается вопросом о том, как в рамках разных культур происходит передача информации о своей культурной идентичности, и в своем исследовании использует перформанс, видео, живопись и текстиль. Работа художницы с многослойными костюмами - это попытка изучения личных культурных историй, опираясь на образы, рожденные музыкой, цифровым пространством, модой и историей искусств. Ча разработала систему персонализированных символов и новый визуальный язык для передачи тончайших нюансов азиатской идентичности, чья система образов часто базируется на фантастическом или сверхъестественном.

Зади Ча родилась в Ванкувере, а в настоящее время живет и работает в Лондоне. Она получила степень бакалавра в Институте искусства и дизайна Эмили Карр в Ванкувере в 2007 году и степень магистра в области живописи в Королевском колледже искусств в Лондоне в 2014 году. Список ее недавних персональных выставок включает "Соджу Сиппинг по пути на Сатурн", Галерия Агустина Феррейра, Мексика (2018), HOMEBOY 3030: Возвращение Тигра 2 в Гору, Юнион Пасифик, Лондон (2018) и "Раковина, морской еж и медный колокол", Галерея Pump House, куратор Метте Кьергард Прец, Лондон (2017). Список избранных коллективных выставок включают Бронежилет, куратор Джоселин Миллер, MoMA PS1, Нью-Йорк (2018 год), Рай, организованный Эдриен Рубенштейн и Эдгаром Брайаном, Ночная галерея, Лос-Анджелес (2018 год) и Четыре Столпа, L'inconnue, Монреаль (2018 год).

Художница также выставлялась в международных галереях и площадках, таких как Дворец Токио, Галерея Хейворд, Галерея Серпентайн, Блок Юниверс и Корейский культурный центр в Великобритании.

В своем новом крупно-масштабном мультимедийном проекте, созданном специально для YARAT, Чa воссоздает подводную среду, приглашая зрителей погрузиться в захватывающий морской мир посредством атмосферного освещения, объемного звука, масштабных видеопроекций, скульптур и костюмов. Работа возникла в результате сотрудничества с Art Night, Лондон (22 июня), Tramway, Глазго (26 октября - 16 декабря) и De La Warr Pavilion, Бексхилл (1 февраля - 4 мая 2020 года).

В своем проекте Ча объединяет воображаемый и изученный корейский фольклор, создавая новую реальность. Художница представляет свою собственную интерпретацию истории, вдохновившись корейскими мифами о сотворении мира, в центре которых находится великая богиня - Бабушка Маго (Магохалми). Исследуя передачу знаний предков через матрилинейные социальные структуры, основанные на разделении обязанностей между мужскими и женскими божествами при создании вселенной, работа изучает сдвиг, произошедший в культурном статусе богинь с течением времени (смешение от центрального к маргинальному положению).

В своей художественной практике Ча использует водную и морскую стихии в качестве метафор непознанного. Художница, выросшая на западном побережье Канады, опирается на абстрактные представления о родине.

Экспозиция, воссоздающая фантастические подводные миры, включает крупномасштабную видеопроекцию с объемным звуком, где смешиваются шум океана и голоса касаток. Стая косаток из видео далее находит своё продолжение в серии скульптур.

Не случайно в проекте Ча нашли свое место именно косатки. Выросшая в Ванкувере художница с детства видела их и решила в проекте привлечь внимание к этим удивительным созданиям, которые сейчас находятся под охраной. Также ее привлек тот факт, что у касаток доминантной считается самка, что пересеклось и с ее феминистскими взглядами и с основой мифологии, ставшей основой проекта.

Последним элементом выставки стали костюмы и маски, которые первоначально использовались художницей во время выступлений на ArtNight 2019 и 58-й Венецианской биеннале, а теперь представлены в виде скульптур в YARAT.

В беседе с Day.Az художница отметила, что по предложению художественного руководителя YARAT Суад Гараевой-Малеки проект, некогда состоящий из видео, элементов скульптур и танца в костюмах, превратился в полноценную выставку с серией перфомансов молодых местных художников, отобранных самой Чa.

"Мне важен командный дух. Я думаю, что художник не должен замыкаться лишь на самом себе, а лучше открыться и другим. У меня всегда отличные отношения с другими художниками и со своей командой. Мне лично в этой выставке очень помог супруг и кураторы, и я думаю, что нужно отбросить в сторону зависть и ревность и позволить всем художникам выражать себя", - сказала Зади Ча.

Выставка продлится до 29 сентября и представит серию перформансов.

Так, 12 июля в 19:00 состоялось выступление Айдан Гулиевой, Исмет Гулиевой, Лиел Джалиловой под руководством Кати Верхель.

18 июля в 19:00 свой перформанс представит молодая актриса и хореограф Румия Агаева, в работе которой нашла отражение тема шаманизма.

27 июля в 19:00 художница Шалала Саламзаде представит видео-работу под названием "Mənşə" ("Источник").

1 августа в 19:00 художница Шахназ Агаева представит перформанс "Мама вырастила меня мамой".

8 августа в 19:00 гостям выставки будет показана работа режиссера Эльвина Мирзоева.

5 сентября в 19:00 в выставочном пространстве выступит известная исполнительница Диана Гаджиева (DiHaj).

12 сентября в 19:00 резидент YARAT, музыкант и художник Фархад Фарзалиев представит свой проект "Runanşah".

19 сентября в 19:00 выступит коллектив "DanceAbility".

29 сентября в 19:00, на закрытии выставки, свой перформанс под названием "Buna görə mən zor uşaqlarla vaxt keçirmirəm" ("Поэтому я не провожу время с крутыми ребятами") представит художник и резидент YARAT Агиль Абдуллаев с друзьями.

Кураторы выставки - Хелен Нисбет и Эми Бадд. Идея выставки принадлежит Зади Чa и ее супругу и соавтору Бенито Майор Валехо. Программу перформансов курирует Анна Фех.

Добавим, что выставка "Дитя Магохалми и отзвуки творения" работает со вторника по воскресенье с 12:00 до 22:00.

Вход свободный.

Франгиз Агаларова

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