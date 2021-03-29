Международные эксперты расскажут о том, как развивать себя и свои проекты в арт-сфере

Арт-платформа Ta(r)dino 6 запускает новый проект - Культурный Акселератор, который инициирован совместно с европейской ассоциацией культурных центров Trans Europe Halles и пройдёт с участием международных спикеров из 19 стран (Азербайджана, Бельгии, Великобритании, Италии, Ирландии, Нидерландов, Сербии, Словакии, Румынии, России, Швеции, Литвы, Болгарии, Грузии, Украины, Франции, ОАЭ, Канады и США). Основной целью программы является содействие развитию культурной среды в Азербайджане, помощь профессионалам в сфере искусства наладить диалог не только между собой, но и с международным культурным сообществом, местными государственными институциями и органами власти, имеющими непосредственное отношение к культурному сектору. Программа будет интересна не только деятелям культуры, но всем, кто хочет расширить свои знания и понимание о современном мире и месте культуры и искусства в нём.

Как сообщили Day.Az организаторы проекта, в течение месяца международные эксперты будут делиться своим опытом, расскажут о главных направлениях развития в творческих профессиях, научат разрабатывать концептуально выверенные социально-культурные проекты, проводить успешные кампании, обеспечивающие достижение поставленных целей, а также помогут понять значение участия креативного сообщества в законодательных реформах. Среди тем - административно-правовая база и законодательная деятельность в сфере культуры в Европе; Вопросы профессиональной этики работников учреждений культуры и искусства; Культурные тренды и последние тенденции.

Среди спикеров Культурного Акселератора как арт-менеджеры независимых арт-пространств Европы, лидеры самоорганизованных инициатив, так и эксперты ЮНЕСКО, консультанты по культуре премьер-министров стран ЕС, авторы курсов по стратегическому планированию культуры и директора ведущих музеев мира.

С полной программой можно ознакомиться по данной ссылке, а с биографиями спикеров тут.

Первая встреча пройдет 31 марта. Присоединиться к онлайн-проекту может любой желающий. Для участия необходимо лишь пройти регистрацию по данной ссылке: https://taplink.cc/tardino6

Лекции и семинары будут проводиться на английском языке с синхронным переводом на азербайджанский и русский языки.