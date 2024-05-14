Иванишвили отказался от встречи с О'Брайеном

Основатель правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и ее почетный председатель Бидзина Иванишвили отказал помощнику госсекретаря США Джеймсу О'Брайену во встрече.

Как передает Day.Az, об этом сообщил на пресс-конференции премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. По его словам, была обращение в связи со встречей О'Брайена с Бидзиной Иванишвили, на что он ответил отказом.

Он добавил, что в последние месяцы были и другие случаи, когда Иванишвили отказывался от встреч с дипломатами и политиками, и причина отказа была аналогичной:

"Бидзина Иванишвили находится под реальными санкциями. У него заморожено 2 миллиарда долларов, которые он реально доверил Западу и, как оказалось, эти суммы оказались в руках партии "глобальной войны". Любые встречи состоятся только после того, "как закончится шантаж и санкции", - сказал Кобахидзе.

Как ожидается, Джеймс Обрейн посетит Грузию до 17 мая.

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