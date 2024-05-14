Сотрудник ООН убит в секторе Газа

Сотрудник Организации Объединенных Наций (ООН) был убит возле европейской больницы в секторе Газа.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Jerusalem Post, несколько работников ООН были ранены в ходе боевых действий в районе КПП "Рафах" в анклаве.

Израильские службы безопасности выясняют обстоятельства произошедшего.

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