https://news.day.az/world/1659914.html Сотрудник ООН убит в секторе Газа
Сотрудник ООН убит в секторе Газа
Сотрудник Организации Объединенных Наций (ООН) был убит возле европейской больницы в секторе Газа.
Как передает Day.Az со ссылкой на The Jerusalem Post, несколько работников ООН были ранены в ходе боевых действий в районе КПП "Рафах" в анклаве.
Израильские службы безопасности выясняют обстоятельства произошедшего.
Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре