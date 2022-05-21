В Баку открылась выставка работ Ашрафа Гейбатова "Наш мир"

В Центре культуры Службы государственной безопасности Азербайджана состоялось открытие персональной выставки под названием "Наш мир" народного художника страны Ашрафа Гейбатова, передает Day.Az со ссылкой на Trend Life.

В экспозицию вошли 35 работ мастера кисти, и по неизменной традиции, каждая из них - отражение глубокой любви художника к Азербайджану. Ашраф Гейбатов обладает самобытным авторским почерком, наполняющим его произведения философским смыслом. Искушённые профессионалы и ведущие галеристы, искусствоведы отмечают манеру и многоцветие палитры Ашрафа Гейбатова, увлекающие зрителя глубиной содержания его картин.

Выступая на мероприятии, профессор Академии государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики, доктор исторических наук, президент Ассоциации культуры Азербайджана "Симург" Фуад Мамедов отметил, что в работах Ашрафа Гейбатова находят отражение высокие идеи.

"Выставки работ Ашрафа Гейбатова проходили в престижных залах разных стран мира, это большая гордость, что он своим творчеством пропагандирует искусство Азербайджана. Самые главные объекты его работ - человек и природа, это прекрасная философия художника Ашрафа Гейбатова. В его произведениях находят отражение высокие идеи. Считаю выставку Ашрафа Гейбатова большим праздником искусства", - сказал Мамедов.

Искусствовед, заслуженный деятель искусств Зиядхан Алиев рассказал о творческой деятельности Ашрафа Гейбатова, с которым знаком со студенческой скамьи.

Зиядхан Алиев подчеркнул, что работы народного художника выполнены в национальном духе, пропитаны любовью к Родине. И несмотря на то, что Ашраф Гейбатов живет за рубежом, он всегда творил на благо Азербайджана.

На мероприятии выступили писательница Лала Умуд и сестра Национального героя Азербайджана генерал-майора Полада Гашимова - Кямаля Гашимова, которые поздравили народного художника с открытием персональной выставки и пожелали больших творческих успехов.

Ашраф Гейбатов выразил признательность гостям мероприятия, отметив, что в экспозицию вошли 35 картин, среди которых и созданные 50 лет назад.

"В картинах много философии, символизма, аллегории, суфийской мистики, и, безусловно, наш родной Азербайджан. Хочу выделить одну работу - это эскиз большого панно "Праздник Победы в Карабахе". Панно я подарил министерству обороны Азербайджана, а эскиз экспонируется на выставке. Он тоже достаточно большой, выполнен в цвете и выглядит как самостоятельная картина", - сказал народный художник.

Ашраф Гейбатов также рассказал, что после недавнего посещения города Шуша создал работы, посвященные этой жемчужине Азербайджана.

"Посетив город Шуша, сделал много фотографий и небольшие зарисовки. Уже создал 25 картин по мотивам городского ландшафта города Шуша. Эти этюды будут представлены на моей следующей выставке, которую планирую провести в следующем году. Экспозицию хочу организовать в Азербайджане, а потом, возможно, и в Германии. Считаю своей миссией пропагандировать нашу культуру, историю, искусство, и воспевать наш прекрасный край", - добавил он.

Далее гости мероприятия ознакомились с экспозицией. Выставка "Наш мир" - это пространство, наполненное энергетикой национальных мотивов в роскоши красок, отражающих невероятную красоту Азербайджана.

Ашраф Гейбатов - народный художник Азербайджана, член Федерации художников ЮНЕСКО, Академии художеств России, Объединения художников Германии, обладатель международного диплома "Посол мира". Он первый азербайджанский художник, чьи картины выставлялись во Дворце ООН в Женеве, Дворце Президента Румынии, штаб-квартире НАТО, Дворце короля Иордании, резиденции герцога Люксембургского, канцелярии Ватикана, а также в известных художественных салонах Мальты. Его многогранные работы были с интересом встречены в Азербайджане, России, Франции, Испании, Италии, Израиле, Индии, Египте, Турции, Германии, Швеции, Бельгии, на Мальте и в других странах.