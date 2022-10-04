Московский театр кукол Образцова представит в Баку необыкновенные спектакли

Впервые в Баку 25-27 ноября на сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра имени Самеда Вургуна пройдут большие гастроли Государственного академического центрального театра кукол имени Сергея Образцова (Москва, Россия), сообщили Trend в бакинской русдраме, передает Day.Az.

Российский театр кукол имени Сергея Образцова - крупнейший в мире театр кукол и вниманию бакинского зрителя будут представлены его легендарные спектакли.

Гастроли организованы российским Федеральным государственным бюджетным учреждением культуры "РОСКОНЦЕРТ" согласно Всероссийскому гастрольно-концертному плану министерства культуры России, при поддержке министерства культуры Азербайджана.

Так, в 20:00 25 ноября состоится показ спектакля для взрослых "Необыкновенный концерт".

"Необыкновенный концерт" - самый знаменитый кукольный спектакль XX века. Он рекордсмен, по праву занесён в Книгу рекордов Гиннесса, поскольку его посмотрело самое большое число зрителей. Постановка пользуется огромной зрительской любовью и в наши дни.

"Необыкновенный концерт" - комическое кукольное ревью, в котором куклы пародируют артистов самых разнообразных жанров: тут певцы и певицы, танцоры и музыканты.

Ведет "Необыкновенный концерт" кукольный конферансье Эдуард Апломбов. Он обладает даром мгновенно вызывать улыбку у зрителя, обожает сплошные аплодисменты, он неподражаем и неотразим. И еще он уникальный полиглот - без задержки отпускает шутки и каламбуры на 24 языках мира.

Для детей и их родителей Театр кукол имени Сергея Образцова подготовил особенные сюрпризы и покажет красочные музыкальные постановки.

В 15:00 25 ноября, в 12:00 и 15:00 27 ноября пройдет спектакль "Волшебная лампа Аладдина".

Войдя в зал, зритель попадет в волшебный город с золотыми дворцами, будет любоваться на грандиозных кукол в чудесных одеждах, и сможет насладиться магией сказочных превращений. Смелый Аладдин и его возлюбленная Царевна Будур, а также грозный Джинн приглашают зрителей в свою сказку.

В 12:00 и 15:00 26 ноября состоится показ постановки "Кот в сапогах" - классического кукольного спектакля по известной сказке Шарля Перро. Это невероятная история о том, как полезно любить животных и как, собственно, бывают наивны страшные людоеды.

Билеты продаются в кассе театра, централизованных кассах города и на сайте iticket.az

Справки по телефону 012 493 00 63.

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