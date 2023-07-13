Легендарный Энгельберт Хампердинк откроет в Баку Аллею звезд и выступит на концерте Эмина Агаларова

21 июля всемирно известный британский музыкант и эстрадный певец Энгельберт Хампердинк прилетит в Баку спустя 11 лет, чтобы открыть "Аллею звезд" в Sea Breeze, а также выступить на сольном концерте народного артиста Азербайджана Эмина Агаларова (EMIN), сообщили Day.Az в пресс-службе EMINа.

Sea Breeze Walk of Famе - первая достопримечательность, посвященная выдающимся и известным артистам, музыкантам, актерам и художникам в Азербайджане и во всем мире. Уличная аллея представит звезды с именными автографами. Первым артистом, который откроет свою звезду, станет легендарный Энгельберт Хампердинк. Церемония состоится 21 июля в 18:30, и любой желающий сможет стать участником торжественного открытия абсолютно бесплатно.

За свою более чем 50-летнюю карьеру Энгельберт Хампердинк стал одним из самых популярных исполнителей с уникальными вокальными данными и завоевал сердца миллионов поклонников по всему миру. Он продал более 140 миллионов записей, включая 64 золотых и 35 платиновых альбомов, был номинирован на четыре премии "Грэмми" и "Золотой глобус". Энгельберт появился на музыкальной сцене одновременно с группами The Beatles и The Rolling Stones. Он стал хорошим другом Элвиса Пресли - две легенды часто исполняли песни друг друга.

22 июля в рамках большого сольного концерта EMIN и Энгельберт Хампердинк исполнят песни из нового англоязычного альбома EMIN'а и подготовят несколько приятных сюрпризов. В этот вечер прозвучат и самые известные хиты "Сбежим в Баку", "Нежная", "Boomerang" и многие другие.

Последний раз британский певец был в Баку в 2012 году, где представлял Великобританию на международном песенном конкурсе "Евровидение".