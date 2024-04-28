Потрясающее открытие первого Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой премьерой "Кармен"

Потрясающей премьерой оперы Жоржа Бизе "Кармен" в новой постановке и в современном жанре состоялось открытие первого Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой на сцене Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, сообщает Day.Az.

Отрадно отметить, что любовь к классическому искусству в Азербайджане установило своеобразный рекорд - все билеты на недельные представления фестиваля были распроданы! Зрителей в этот вечер ждал большой праздник оперного искусства, что отражалось и в впечатлениях публики, неоднократно на протяжении спектакля, одаривающих артистов аплодисментами. В заключении весь зал стоя приветствовал творческий коллектив яркими овациями и букетами цветов.

Главную партию Кармен исполнила сама организатор, народная артистка Фидан Гаджиева, для которой на протяжении многих лет этот образ стал оперным брендом, но в этот раз она предстала перед зрителями совсем с новой стороны. Режиссер спектакля Эльвин Мирзоев, сохранив музыку и либретто классического произведения, представил зрителям современный взгляд на оперу 19 века, без временной привязанности. Сквозь призму сюжета и динамичной игры актеров, сценических костюмов и декорации, иначе позиционируется отношения между героями и акценты произведения. На авансцену выходит свобода выбора и принятия решения, истинная ценность любви. В спектакле даже массовые сцены, в том числе детский хор Музыкальной школы Фидан Гаджиевой, были не статичными, живыми, и каждый артист чувствовал себя главным гером происходящего действия. Яркая игра народной артистки Гюльназ Исмайловой (Фраскита), заслуженных артистов Фарида Алиева (Дон Хозе), Инары Бабаевой (Микаэла), Антона Ферштандта (Эскамильо), Алиахмеда Ибрагимова (Ремендадо), солистов Игоря Ядрова (Цунига), Махир Тагизаде (Моралес), Нина Макарова (Мерседес) и Ефима Завального (Данкайро), чей рост превышает более двух метров, стали настоящим жемчужным ожерельем премьеры. Отметим, что в спектакле было занято около 150 известных и молодых артистов. Причем, оркестр Государственного театра оперы и балета выступал под управлением специально приглашенной из Германии художественного руководителя и главного дирижера Баварского Гутт-Имлингского фестиваля оперного искусства Корнелии фон Керссенброк.

Таким образом, премьера удалась на славу!

Первый Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой, организованный Музыкальной школой вокала народной артистки Фидан Гаджиевой при поддержке министерства культуры Азербайджана и Государственного театра оперы и балета проходит с 27 апреля по 3 мая. В течение семи дней на различных концертных площадках Баку и Гянджи будут представлены произведения азербайджанских классиков и мировых авторов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az, Turkic.World

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!