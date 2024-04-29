В Баку состоялся концерт "Молодые оперные звезды" в рамках Международного фестиваля Фидан Гаджиевой

В рамках первого Международного оперного фестиваля Фидан Гаджиевой на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт "Молодые оперные звезды", сообщает Day.Az.

В концертной программе прозвучали шедевры азербайджанской и мировой классики. В сопровождении камерного оркестра MEZZO под управлением народного артиста, дирижера Джаваншира Гулиева выступили молодые таланты Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, Азербайджанской национальной консерватории, Музыкальной школы вокала Фидан Гаджиевой и народная артистка Фидан Гаджиева. Одним из интересных моментов вечера стало участие хора Национальной консерватории под управлением доцента хоровой кафедры Лейлы Залыевой в составе около 90 вокалистов! Выступления прошли под овации зрителей, участникам вручены почетные дипломы. Ведущим вечера был телеведущий Салех Багиров.

Первый Международный оперный фестиваль Фидан Гаджиевой, организованный Музыкальной школой вокала народной артистки Фидан Гаджиевой при поддержке министерства культуры Азербайджана и Государственного театра оперы и балета, проходит с 27 апреля по 3 мая. В течение семи дней на различных концертных площадках Баку и Гянджи будут представлены произведения азербайджанских классиков и мировых авторов.

Фото - Рамин Асланов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az, Turkic.World

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