В Гяндже под открытым небом впервые будет представлен проект "Сила музыки"

Гянджинская государственная филармония имени Фикрета Амирова при поддержке Исполнительной власти города Гянджа, министерства культуры Азербайджана и Гянджа-Дашкесанского регионального Управления культуры впервые реализует проект "Сила музыки" (Musiqinin gücü), сообщили Day.Az в пресс-службе филармонии.

В рамках проекта в определенные дни недели будут проходить концерты под открытым небом. Основная цель проекта "Сила музыки" - пропаганда классической музыки, национальных ценностей и содействие эффективному проведению досуга людей. Первая концертная программа состоится в Хан-багы 6 мая в 19:00.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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