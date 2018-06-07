Парвиз Шахбазов избран председателем Азербайджанского национального нефтяного комитета

7 июня 2018 17:56

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов избран новым председателем Азербайджанского национального нефтяного комитета. Об этом сообщили Trend в четверг в комитете, передает Day.Az.

Как сообщили в комитете, в Баку было проведено заседание под председательством первого вице-президента азербайджанской госкомпании SOCAR Хошбахта Юсифзаде, в ходе которого был выбран новый председатель и Совет правления комитета из 19 человек.

"Новым председателем комитета стал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов", - сказали в структуре.

Азербайджанский национальный нефтяной комитет был учрежден в 2005 году, и в том же году на конгрессе в Йоханнесбурге стал членом Всемирного нефтяного совета (WPC).

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