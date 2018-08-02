Вступили в силу новые пошлины на ввоз мобильных телефонов

31 июля 2018 года Кабинет министров Азербайджана опубликовал Решение об изменениях в "Размере государственных пошлин за регистрацию мобильных устройств на 2018 год". Как передает Day.Az со ссылкой на InfoCity, согласно решению, мобильные устройства, рыночная цена которых не превышает 100 долларов и не обладающие функциями фото- и видеосъемки, а также не поддерживающие доступ в интернет, облагаются государственной пошлиной в 20 манатов. Регистрация устройств, марка и модель которых, а также рыночная стоимость на момент регистрации не были указаны в каталоге на официальном сайте Министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики, также облагается государственной пошлиной в размере 20 манатов. В остальных случаях размер государственной пошлины для физических лиц, приобретающих мобильные устройства в личное пользование составит:

При рыночной цене устройства до 100 долларов - 30 манатов

При рыночной цене устройства от 101 до 200 долларов - 50 манатов

При рыночной цене устройства от 201 до 400 долларов - 60 манатов

При рыночной цене устройства от 401 до 700 долларов - 70 манатов

При рыночной цене устройства от 701 до 1000 долларов - 100 манатов

При рыночной цене устройства от 1001 долларов и выше - 150 манатов

Отметим, что ранее размер государственной пошлины для физических лиц составлял 5 манатов вне зависимости от рыночной цены мобильного устройства, приобретаемого в личное пользование. Решение действует с момента публикации.