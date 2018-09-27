Villeret: Самая «Классическая» коллекция Blancpain - ФОТО

Деревушка Виллере, где родился основатель компании Blancpain, дала имя одной из самых классических коллекций мануфактуры. Часы Villeret, выполненные в строгом соответствии с исконными традициями бренда, олицетворяют собой его истоки. Чистые линии дизайна, удобные циферблаты и изящные корпуса выпуклой формы подают основополагающие эстетические ценности Blancpain в подчеркнуто элегантном ключе.

Коллекция Villeret постоянно обновляется в соответствии с требованиями современности, но при этом сохраняет свое эстетическое своеобразие, демонстрируя неизменную приверженность мануфактуры часовым канонам. Яркий тому пример - применение циферблатов, выполненных в технике горячей эмали, и изогнутых стрелок из вороненой стали для индикации даты.

В этой коллекции находят применение результаты самых последних исследований Blancpain в области часового дела. Кнопки-корректоры под ушками браслета, защищенные механизмы календаря и указателя фазы Луны, невероятно большой запас хода - конструкторы проявляют чудеса изобретательности с тем, чтобы предложить почитателям бренда такие эксклюзивные шедевры, как часы с каруселью и указателем фазы Луны или уникальным традиционным китайским календарем.

Ознакомиться с коллекцией можно в бутиках Glampire Timepieces и Royal Collection: ул. Зарифа Алиева, 93 и ул. Ниязи, 5B. Тел.: 499-86-96 и 492-76-56.