"Azercell в каждом доме" в селе Джоджуг Марджанлы - ФОТО

Мобильная Абонентская Служба Azercell посетила село Джоджуг Марджанлы

Компания "Azercell Teleсom", создавшая и продолжающая внедрять инновационную модель обслуживания клиентов в нашей стране, в этот раз обрадовала жителей села Джоджуг Марджанлы. Так, Мобильная Абонентская Служба компании посетила село и предоставила необходимые услуги своим абонентам.

Во время поездки Azercell представил различные кампании своим абонентам. Так, в рамках кампании "Azercell в каждом доме" каждой семье в селе был подарен 1 мобильный номер. Отметим, что абонентам, которые приобрели новый номер были представлены в подарок 100 внутрисетевых минут. Кроме того, жители посёлка, которые приобрели смартфон могли выбрать в качестве бонуса 1000 внутрисетевых минут или безлимитный мобильный интернет пакет.

Отметим, что представители компании Azercell также посетили воинскую часть N, расположенную в этом регионе. После встречи с солдатами и офицерами составу воинской части были вручены подарки.

Напомним, что в 2017 году компания Azercell провела необходимые работы в целях обеспечения населения Джоджуг Марджанлы Джабраилского района непрерывной и качественной связью.

Следует отметить, что за 2018 год компания предприняла ряд мер, направленных на укрепление и расширение сети, для предоставления абонентам высокоскоростного мобильного интернета по всей стране. Новые станции 4G были установлены во многих регионах страны. В результате, число пользователей LTE в сети Azercell превысило 1 миллион. Так, в 2018 году сеть 4G Azercell была построена ещё в 30 городах и районах Азербайджана. В настоящее время абоненты Azercell, помимо Баку и Апшеронского полуострова, могут пользоваться преимуществами услуг 4G в 42 регионах республики. Таким образом, в 2018 году сеть 4G компании Azercell расширилась в 2 раза, а объем пользования мобильным интернетом увеличился на 50%.

Отметим, что компания "Azercell Telecom", в 2018 году предоставила в пользование своим абонентам 16 новых магазинов "Azercell Exclusive" в Баку и регионах страны.

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ООО "Azercell Teleсom", ставшее лидером сектора мобильной связи, крупнейшим налогоплательщиком и инвестором ненефтяного сектора Азербайджана, было основано в 1996 году. Сеть Azercell, имея 48% рыночной долей в секторе мобильной связи Азербайджана, охватывает 80% территории страны (за исключением 20% оккупированной территорий) и 99,8% населения. В настоящее время, услугами Azercell пользуются 4,5 млн. абонентов. Именно Azercell впервые стал в стране инициатором ряда новшеств, включая GSM-технологии, систему предварительной оплаты, услуги мобильного Интернета, создание сети на территории метрополитена, Колл-Центр 24/7, услуги фронт-офиса 7 дней в неделю, услуги М2М, офисы Azercell Ekspres, с оказанием 3 услуг в одном пункте, услуги мобильного клиента, услуги онлайн-клиента и клиентские услуги в социальных сетях, а также мобильную услугу электронной подписи "Asan İmza" и т.д. В 2012 году Azercell впервые представил в стране 4G-услуг. На основании результатов исследований, проведенных международными системами, измеряющими сетевое качество радиосигналов и специализирующимися в сфере охвата беспроводной связи, сеть Azercell продемонстрировала наиболее высокие показатели среди мобильных операторов Азербайджана. Azercell - это единственная в стране и на постсоветском пространстве компания, которой был присвоен Международный Золотой Сертификат "İnvestors İn People" (Инвесторы в людей).