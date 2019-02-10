Сербия может закупать газ у Азербайджана - ДЕТАЛИ

Сербия рассматривает Азербайджан в качестве потенциального рентабельного источника импорта газа, сообщает Trend со ссылкой на документ Агентства по энергетике Республики Сербия (АЕРС), передает Day.Az.

В документе утверждается, что помимо российского газа, импортируемого "Газпромом" в качестве доминирующего поставщика природного газа в страны Юго-Восточной Европы, потенциально рентабельный источник природного газа для Сербии, а также для региона Юго-Восточной Европы - это природный газ из Румынии, а также из Азербайджана.

Кроме того, сжиженный природный газ (СПГ) из Греции и Турции указан в документе в качестве потенциальных источников, а газ из Ирака, Ирана и Средиземного моря определен в качестве гипотетических альтернативных источников.

Далее Агентство по энергетике Республики Сербия утверждает, что строительство точки входа в венгерскую систему транспортировки из Сербии позволит импортировать природный газ из различных источников, что положительно скажется на конкуренции на венгерском рынке природного газа.

Отметим, что в настоящее время Азербайджан реализует проект "Южный газовый коридор", который позволит транспортировать газ в Юго-Восточную Европу и в целом в Балканский регион через интерконнекторы.

Проект "Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

В Баку 29 мая 2018 года состоялась церемония запуска первого этапа проекта "Южный газовый коридор", а 12 июня в турецкой провинции Эскишехир состоялась церемония открытия TANAP.

Таким образом, первый газ с азербайджанского месторождения "Шах Дениз" уже пошел по первому сегменту "Южного газового коридора" - с расширенного для "Шах Дениз-2" Сангачальского терминала по расширенному Южнокавказскому газопроводу.

Недавно Трансадриатический (TAP) и Трансанатолийский (TANAP) газопроводы были физически соединены на турецко-греческой границе.