Повлияет ли Total на газовые проекты в Азербайджане? - ПОДРОБНОСТИ

Сотрудничество с французской компанией Total в сфере возобновляемых источников энергии не окажет влияния на реализацию газовых проектов компании в Азербайджане, сказал Trend источник в нефтегазовом рынке Азербайджана, комментируя меморандум о взаимопонимании, ранее подписанном между министерством энергетики Азербайджана и Total Eren для развития возобновляемых источников энергии в стране, передает Day.Az.

"В документе определены некоторые перспективные проекты. Мы дали техническую оценку некоторым из них и готовы реализовать эти проекты. Меморандум о взаимопонимании является первым шагом перед началом работы над этими конкретными проектами", - отметил источник.

По словам собеседника агентства, Total считает, что в Азербайджане существует хороший потенциал для использования возобновляемых источников энергии, особенно в направлении создания ветропарков.

"Эти проекты будут дополнять, а не конкурировать с газовыми проектами. Общая стратегия Total соответствует сценарию "2 Degrees" Международного энергетического агентства, который предусматривает рост добычи и потребление газа и возобновляемых источников энергии. Параллельное развитие газового сектора и сферы возобновляемых источников возможно в Азербайджане и в других странах", - сказал собеседник агентства.

Отметим, что Total является производителем и поставщиком нефти, природного газа и низкоуглеродистой электроэнергии. Компания работает в более чем 130 странах.

Total работает в Азербайджане с 1996 года, в основном в сфере разведки, добычи и сбыта смазочных материалов.

Компания имеет 50-процентную долю участия в соглашении о разделе продукции в проекте разработки месторождения "Абшерон" в Каспийском море. Она также имеет 5-процентную долю в нефтепроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Total продает газ азербайджанской госкомпании SOCAR и продает в Азербайджане нефтепродукты, автомобильные и промышленные смазочные материалы и покупает сырую нефть, в основном у SOCAR.