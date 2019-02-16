Азербайджан привлекает казахстанские компании в свои энергопроекты

Азербайджанская Caspian Drilling Company Ltd и казахстанская KMG Drilling & Services подписали договор доверительного управления самоподъемной плавучей буровой установкой (СПБУ), сообщает в субботу Trend со ссылкой на "КазМунайГаз".

Как отмечается договор был подписан сегодня в рамках встречи в Астане председателя правления АО НК "КазМунайГаз" Алика Айдарбаева с президентом азербайджанской госкомпании SOCAR Ровнагом Абдуллаевым.

Договор предусматривает эксплуатацию СПБУ на проектах, реализуемых азербайджанской стороной. В частности, установка будет использоваться на структуре "Абшерон", которую разрабатывает компания BP. В рамках сотрудничества СПБУ будет модернизирована, что позволит обеспечить безопасное и эффективное бурение разведочных скважин глубиной свыше шести тысяч метров.

Напомним, что в январе руководители "КазМунайГаз" и SOCAR подписали в Баку меморандум о взаимопонимании, который предусматривает расширение сотрудничества, в том числе в сфере геологоразведочных работ на Каспии, а также в сфере логистики, трейдинга нефти и нефтепродуктов.