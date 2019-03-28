Азербайджан изменит пенсионную систему - ЗАВЛЕНИЕ МИНИСТРА - ФОТО
28 марта 2019 16:55 1 322
В Азербайджане разрабатывается документ, предполагающий внедрение новой усовершенствованной пенсионной системы.
Об этом, как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, сказал министр труда и социальной защиты населения Азербайджана Сахиль Бабаев на встрече иностранными дипломатами, посвященной социальным реформам в стране.
Как отметил министр, документ разрабатывается в рамках реформ в сфере социального обеспечения и рассчитан на последующие 30 лет.
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