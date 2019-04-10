9-10 апреля 2019 года во Франфурте по инициативе одного из ведущих финансовых организаций Германии - Commerzbank, проходит международный форум "Глобальная экономика и Рынки капиталов". В мероприятии принимают участие Председатель Правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев и Советник по международным делам Вугар Садиг.

Данный форум являлся платформой для изучения инфраструктурных возможностей на всех рынках капитала в мире, встреч с инвесторами и расширения инвестиционных возможностей. Форум затрагивает такие вопросы, как обсуждение неопределенности развивающихся рынков, рассмотрение различных инвестиционных рисков в глобальной экономике, механизмы распределения инвестиционных рисков, создание стратегических переходов для обеспечения финансовой устойчивости и многое другое.

"Мир финансов больше не имеет границ, особенно в такой стране, как Азербайджан, открытый для востока, запада, севера и юга. Мы хотим всегда оставаться актуальными в условиях глобальной конкуренции и преодолевать вызовы мировой экономики, оказавшие влияние на Азербайджан и наш регион, в том числе и соседние страны. Участвуя в таких мероприятиях, мы можем обменяться мнениями с нашими зарубежными коллегами и применить опыт ряда развитых стран мира в своей деятельности", - отметил Председатель Правления Kapital Bank Ровшан Аллахвердиев.

Отметим, что в рамках программы с участниками форума пройдут встречи, чтоб обсудить проекты для дальнейшего сотрудничества с несколькими влиятельными финансовыми структурами.

Kapital Bank оказывает услуги населению в 99 филиалах и 13 отделениях по всей стране, имея самую широкую сеть обслуживания. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте www.kapitalbank.az, страницах банка, в социальных сетях, а также, связавшись с центром обслуживания клиентов по номеру 196.