Азербайджан продолжает постепенно наращивать актуальность безналичных расчетов у населения.

Так, как сообщили Day.Az в Центральном банке страны, благодаря действию нового закона "О безналичных расчетах" (он вступил в силу в январе 2017 года) серьезно увеличилось число граждан, имеющих пластиковые карты. В общем их число достигло 6,62 миллиона штук - а за год было выпущено аж 734 тысячи новых карт.

В первую очередь такой резкий рост произошел благодаря усилиям правительства: во-первых, согласно отмеченному выше законуу, выдача зарплат, пособий и других доходов может теперь осуществляться только в безналичной форме. Во-вторых, проводимая в Азербайджане налоговая реформа привела к легализации множества работающих по найму сотрудников, что, в свою очередь, тоже благоприятно сказывается на ситуации с безналичными расчетами в нашей стране.

Цифры, представленные регулятором, показывают, что картами стали и активнее пользоваться: только за первые два месяца 2019 года в стране было совершено операций по картам на 1,54 миллиарда манатов.

Но объемы транзакций - это одна сторона медали, важно обратить внимание на то, какие именно операции совершают по своим карточкам их владельцы. По данным ЦБА, за те же два месяца 2019 года в банкоматах было обналичено 1,1 миллиарда манатов - это почти три четверти от всего объема операций по карточкам.

Как видно, тенденция использования пластиковых карт не как полноценного платежного средства, а инструмента для получения наличности, все еще сохраняется. Но стоит отметить, что в Азербайдане в 2019 году объявили о действительно масштабных мерах, которые переломят эту тенденцию.

В первую очередь, нужно выделить важное изменение, которое связано с возвратом части налога на добавленную стоимость (НДС) покупателям. При оплате товаров в магазинах и ресторанах граждане будут получать назад часть налога, входящего в стоимость товара - причем если покупка была совершена за наличные, то "кэшбек" составит всего 10% от НДС, а если карточкой - то 15%. Осуществление выплат начнется в ближайшие недели - и это хороший повод забыть про наличные. Кроме того, во всех банках страны проводится стимулирующая лотерея, запущенная Центробанком: в рамках акции под названием "Kartla ödə, kartla qazan" за каждую операцию по карте на сумму выше 5 AZN ее владелей получает один "шанс". Раз в месяц проводится тираж, победители которого получат по 50 манатов. Выигрыш после розыграша призового фонда каждого тиража будет автоматически зачислен на счет владельца карты. В лотерее смогут принять участие владельцы любого типа платежных карт, включая пенсионные, зарплатные, стипендиальные и студенческие. Планируется, что за время лотереи ее победителями в целом станут 1800 человек по всей стране.

Все эти меры, безусловно, приведут наших граждан к пониманию удобства и выгоды от использования пластиковых карт. Это и комфорт, и безопасность, и возможность - в будущем - совершать покупки буквально не доставая кошелька, ведь, как известно, уже в 2019 году в Азербайджане заработают популярные системы бесконтактных платежей Apple Pay и Samsung Pay.

Э. Алиев