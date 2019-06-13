Азербайджан - главный партнер ЕС на Южном Кавказе
Инвестиции, вложенные Евросоюзом в экономику Азербайджана, составляют более 33 миллиардов долларов.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, сказал журналистам министр экономики Азербайджана Шахин Мустафаев в рамках пятого бизнес-форума ЕС-Азербайджан в Баку.
По словам министра, инвестиции, вложенные Азербайджаном в экономику стран Евросоюза, исчисляются 15 миллиардами долларов.
Министр отметил, что отношения между ЕС и Азербайджаном стремительно развиваются, добавив, что Азербайджан является главным партнером ЕС на Южном Кавказе.
"Около 78 процентов товарооборота ЕС со странами Южного Кавказа приходится на Азербайджан, а 42 процента товарооборота Азербайджана приходится на ЕС", - сказал министр.
Он также отметил, что в форуме участвуют около тысячи компаний и бизнесменов.
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