Сегодня в Международном аэропорту Гейдар Алиев была проведена церемония открытия прямого регулярного авиасообщения Баку - Шарм-эль-Шейх, передает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Посол Египта в Азербайджане Адель Ибрагим отметил, что новый рейс послужит улучшению отношений между двумя странами.

Заместитель директора туроператора из Казахстана Selfie Travel Валентина Харахордина отметила, что рейс на 99% заполнен, ввиду большого спроса. Также она добавила, что летная программа утверждена египетской стороной до октября текущего года. Полеты будут выполняться каждый четверг на самолёте Boeing 757. Протяженность полета - три часа. По прилёту в Шарм-эль-Шейх виза гражданам Азербайджана не нужна, но, в случае, если туристы захотят полететь в другие города Египта, стоимость визы будет составлять 25 долларов.

Директор аэропорта Теймур Гасанов отметил, что открытие нового рейса потребовало некоторой подготовительной работы. Новый рейс, по словам директора, будет пользоваться большим спросом.

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