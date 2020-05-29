https://news.day.az/economy/1239376.html AccessBank объявляет Тендер по закупке оборудование для печати карт – эмбоссер
AccessBank объявляет Тендер по закупке оборудование для печати карт – эмбоссер
AccessBank приглашает заинтересованные организации принять участие в тендере.
Тендер объявлен по закупке оборудование для печати карт - эмбоссер.
Компании, заинтересованные в участии в тендере, могут обратиться за подробной информацией по электронному адресу procurement@accessbank.az, или по номеру (+994 55) 505 69 59.
Срок приёма конвертов с предложениями о ценах истекает 18:00 05.06.2020.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре