В Азербайджане разрешили заказывать несколько посылок в месяц без уплаты пошлин

Председатель Государственного таможенного комитета Сафар Мехтиев в интервью REAL TV рассказал об изменениях, внесенных в "Льготные и упрощенные правила перемещения через таможенную границу физическими лицами товаров, не предназначенных для производственных или коммерческих целей", утвержденные Решением №305 Кабинета министров Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az, Сафар Мехтиев внес ясность в ставшее причиной особых обсуждений изменение по товарам, ввозимым посредством международных почтовых отправлений или компаний-перевозчиков на таможенную территорию один раз в календарный месяц на имя одного и того же лица общей таможенной стоимостью, не превышающей эквивалент 300 долларов США.



В частности, он объяснил, что заказывать несколько посылок в течение месяца и не платить пошлину, пока общая сумма не превысит 300 долларов, все-таки можно. "Нас неправильно поняли", - заявил глава государственного таможенного комитета".