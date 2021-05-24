Финляндия может помочь Азербайджану в диверсификации экономики и снижении ее зависимости от нефтегазового сектора.

Об этом сказала Trend директор отдела Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии Сирпа Оксанен.

"В наших торговых отношениях есть большой неиспользованный потенциал, и мы надеемся на дальнейшую диверсификацию и увеличение двусторонней торговли с Азербайджаном. Поскольку Финляндия - одна из самых "зеленых" стран в мире, мы находимся в идеальном положении для обеспечения устойчивого развития во всем мире. Для Финляндии биоэкономика замкнутого цикла (экономика, основанная на возобновлении ресурсов) - это инструмент для достижения устойчивого развития, борьбы с изменением климата, экономии природных ресурсов и улучшения состояния окружающей среды при одновременном обеспечении экономического роста и создания рабочих мест. "Зеленые", "умные" проекты Азербайджана могут создать новые возможности для сотрудничества и торговли", - сказала Оксанен.

Она подчеркнула значимость Twinning-проекта, реализуемого под руководством Финского метеорологического института для разработки системы мониторинга окружающей среды в Азербайджане.

"Этот совместный проект позволяет нам развивать двусторонние отношения в сфере экологии и чистых технологий. С осени 2020 года реализуется Twinning-проект Статистического управления Финляндии с Государственным статистическим комитетом и Государственной налоговой службой Азербайджана, направленный на усиление сбора, согласования, анализа и распространения бизнес-статистики. Финские специалисты заинтересованы в участии в дальнейших Twinning-проектах. В будущем мы также хотели бы видеть дальнейшее использование инструмента TAIEX ЕС для реализации краткосрочных визитов технической помощи между Финляндией и Азербайджаном", - добавила Оксанен.