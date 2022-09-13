«Азтелеком» начало внедрение технологии GPON на территории Губинского района

ООО "Азтелеком", действующее в подчинении Министерства цифрового развития и транспорта, продолжает работу по обновлению телекоммуникационной инфраструктуры и приведению ее в соответствие с международными стандартами в рамках проекта "Онлайн Азербайджан". На очередном этапе в селах Владимировка и Хыналыг Губинского района было смонтировано и введено в эксплуатацию необходимое оборудование для строительства оптоволоконной сети GPON (Gigabit Passive Optical Networks), обеспечивающей быстрый и бесперебойный доступ в интернет.

780 домашних хозяйств в селе Владимировка и 537 в селе Хыналыг были полностью охвачены высокоскоростным интернетом.

Кроме того, на территории города Губа построена сеть, рассчитанная на 1700 абонентов. В настоящее время интернет-услугой пользуются 600 абонентов.

А завершение строительных работ, проводимых в селе Гачраш, планируется в течение следующих 2 месяцев.

С внедрением новой технологии GPON абонентам предлагаются более высокоскоростные интернет-пакеты (от 30 Мбит/с до 100 Мбит/с). Эти пакеты следующие:

• интернет

• интернет+телефония

• интернет+телевидение

• пакет интернет+телефония+телевидение (3 в одном)

Стоимость услуг варьируется от 20 до 45 манатов, в зависимости от выбранного тарифа и требований пользователя.

Для подключения к услугам граждане могут позвонить на "горячую линию" 170 ООО "Азтелеком", обратится в телекоммуникационный узел по региону (Губинское отделение Северо-Восточного регионального филиала - адрес: г. Губа, улица Фатали хана, 57 А, контактный телефон: 511- 64; 512-069), а также подать заявку посредством сайта https://aztelekom.az/.

Отметим, что в рамках реализуемого Министерством цифрового развития и транспорта проекта "Онлайн Азербайджан" по применению современных технологий в плановом порядке также продолжаются соответствующие работы по обеспечению высокоскоростным интернетом других регионов страны.