Назван объем рынка страхования жизни в Азербайджане

В январе-ноябре 2023 года в Азербайджане в рамках видов страхования жизни страховые взносы составили 572,82 миллиона манатов, сообщает Day.Az.

Согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА), это на 27 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В свою очередь сумма выплат по видам страхования жизни выросли на 19 процентов и достигли 275,083 миллиона манатов.

В январе-ноябре 2023 года на каждые 100 манатов страховых взносов пришлись 48 манатов выплат, в то время как в аналогичный период 2022 года - 51,3 маната.

Напомним, что суммарные премии страховых компаний в Азербайджане в январе-ноябре 2023 года составили 1,108 миллиарда манатов, что на 26,6 процента больше показателя аналогичного периода 2022 года.

В январе-ноябре 2023 года страховщики на возмещение по страховым случаям направили 497,466 миллиона манатов, что на 24,1 процента больше показателя 11 месяцев прошлого года.

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