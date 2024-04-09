Египет намерен увеличить импорт СПГ

Египет планирует увеличить закупки сжиженного природного газа (СПГ) в текущем квартале, чтобы избежать отключения электроэнергии в летний период. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его информации, египетское правительство намерено ежемесячно вплоть до июля проводить расширенные закупки СПГ за рубежом. Всего планируется импортировать до пяти дополнительных партий этого топлива.

Нарастить импорт энергоресурсов решено для снижения рисков перебоев в подаче электроэнергии, связанных с высокими температурами в летний сезон. В 2023 году волны аномальной жары приводили к регулярному отключению электричества на несколько часов в день, так как затраты энергии на охлаждение воздуха перегружали энергосистему страны.

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