https://news.day.az/economy/1655893.html Микаил Джаббаров обсудил цели экономического развития с министром энергетики Саудовской Аравии - ФОТО
Микаил Джаббаров обсудил цели экономического развития с министром энергетики Саудовской Аравии - ФОТО
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров встретился с министром энергетики Саудовской Аравии Абдулазизом бен Салманом Аль Саудом.
Как передает Day.Az, об этом Микаил Джаббаров сообщил в социальной сети.
"В рамках нашего визита в Королевство Саудовская Аравия на встрече с министром энергетики этой страны Абдулазизом бен Салманом Аль Саудом мы обменялись мнениями о целях экономического развития наших стран, перспективах развития совместной деятельности и инициативах в сфере энергетики", - отметил Микаил Джаббаров.
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