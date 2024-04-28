Анкара обсуждает с ExxonMobil сделку о поставках в Турцию 2,5 млн тонн СПГ в год

Правительство Турции находится в процессе переговоров с американской компанией ExxonMobil о поставках в страну 2,5 млн тонн СПГ в год. Об этом британской газете Financial Times (FT) заявил глава Минэнерго Турции Алпарслан Байрактар, передает Day.Az.

Он отметил, что Турция стремится к разнообразию источников поставок газа и созданию нового портфеля поставщиков до истечения сроков действия текущих долгосрочных договоров с Россией и Ираном в 2025 и 2026 годах соответственно.

Байрактар подчеркнул важность выбора наиболее конкурентоспособных поставщиков и упомянул, что контракт с ExxonMobil может быть заключен на 10 лет.

Байрактар также отметил, что сотрудничество с российской атомной отраслью и развитие инфраструктуры для использования СПГ являются приоритетами для Турции в области энергетики. Если в 2014 году только 15% турецкого газового импорта приходилось на СПГ, то сейчас это уже около 30%.

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