Группа ИБР отмечает свой золотой юбилей - ФОТО - ВИДЕО
В Эр-Рияде состоялось мероприятие, посвященное 50-летию Группы Исламского банка развития (ИБР).
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, речь Хранителя Двух Святынь, короля Салмана бин Абдель Азиза Аль Сауда произнес губернатор региона Эр-Рияд Фейсал бин Бандар бин Абдель Азиз Аль Сауд.
Выступая с видеообращением, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что работа ИБР внесла жизненно важный вклад в развитие стран-членов и мусульманских общин по всему миру, особенно в условиях недавнего кризиса, и эта работа будет оставаться важной в будущем.
"Мы рассчитываем на быстрое увеличение долгосрочного доступного финансирования, включая мобилизацию гораздо большего количества частного финансирования. Организация Объединенных Наций - ваш партнер и союзник в этих усилиях, и я желаю вам всего наилучшего на следующие 50 лет", - сказал он.
Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристаллина Георгиева отметила, что ИБР работает с профессионализмом и очень глубокой приверженностью.
"В момент кризиса организация быстро протянула руку помощи. Роль Исламского банка развития только возрастает", - сказала она.
Одиль Рено-Бассо, президент Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), сказала, что на протяжении многих лет ЕБРР и Исламский банк развития успешно сотрудничали в ряде стран и регионов.
"Мы надеемся на продолжение прочных отношений между нашими учреждениями и максимизацию нашего коллективного воздействия", - сказала она.
На мероприятии был вручен подарок почётному гостю.
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