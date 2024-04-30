Курс японской валюты опустился до минимального за 34 года уровня

Курс японской национальной валюты к доллару опустился до минимального значения за 34 года впервые с апреля 1990 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Japan Times.

Отмечается, что в один момент стоимость одного доллара составляла 160 иен.

В публикации отмечается, что основным фактором падения японской валюты является сохраняющийся разрыв в учетных ставках со странами Запада. Там они повышались, чтобы борьбы с инфляцией. Японские власти много лет стимулировали экономику, чтобы добиться целевого показателя по инфляции в 2%. Для этого экономика стимулировалась в том числе благодаря низким ставкам.

В марте 2024 году ЦБ Японии впервые за 17 лет отказался от практики отрицательной ставки. Регулятор вывел ее на уровень от 0% до 0,1%, однако, как считают эксперты, темпы ее дальнейшего повышения будут незначительными.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!