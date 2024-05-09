Китай увеличил импорт газа

Импорт природного газа Китаем вырос в январе - апреле на 20,7%, а нефти - на 2%. Как сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР, объем закупок этих энергоносителей за этот период составил 43 млн тонн и 182 млн тонн соответственно, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным данным, за четыре месяца в стоимостном выражении импорт газа достиг $21,38 млрд, уменьшившись на 0,9%. Нефтяные поставки в КНР в денежном исчислении увеличились на 4%, до $109 млрд.

Только за апрель импорт газа в КНР уменьшился по сравнению с мартом на 3,8%, до 10,29 млн тонн, а нефти - на 8,8%, до 44,72 млн тонн. Стоимость поставок этих энергоносителей достигла $4,88 млрд (минус 6,1%) и $27,91 млрд (минус 4,9%) соответственно.

Россия - ведущий экспортер энергоносителей в Китай. В 2023 году Китай закупил у РФ 107 млн тонн нефти (повышение на 24%) и 8 млн тонн сжиженного природного газа (рост на 23%). Поставки по газопроводу "Сила Сибири" увеличились в 1,5 раза, до рекордных 22,7 млрд кубометров.

Согласно подсчетам ГТУ, Китай в 2023 году увеличил импорт нефти на 11% (до 563,99 млн тонн), газа - на 9,9% (до 119,97 млн тонн). Стоимость этих энергоносителей составила $337,49 млрд (уменьшение на 7,7%) и $64,34 млрд (сокращение на 8,1%) соответственно.

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