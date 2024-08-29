Запасы газа в Европе отстают от рекордных показателей

Объем запасов газа в европейских подземных хранилищах (ПХГ) достигли почти 92%, но немного отстает от рекордных уровней 2023 года, когда ПХГ были заполнены на 92,5%. Газ на бирже в Европе торгуется по цене около $440 за 1 тыс. куб. м., передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Закачка газа в ПХГ стран ЕС 27 августа, согласно данным Gas Infrastructure Europe (GIE), составила 234 млн куб. м. В то же время отбор оказался равным 22 млн куб. м.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 91,97% (на 7,92 п. п. выше, чем в среднем на эту дату за последние пять лет), в них находится 101,4 млрд куб. м газа.

Погода в ходе текущей недели в Центральной и Западной Европе ожидается немного теплее, чем в предыдущую семидневку. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии ЕС в августе упала до 13%.

Суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в июле стали минимальными с ноября 2021 года, а в августе тенденция к их снижению продолжается. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 40% от максимума. Средняя цена закупки газа в июле в Европе составила $366 за 1 тыс. куб. м, а в августе - выросла до $435.

Отметим, что недавно произошел резкий скачок цен на газ в Европе.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!