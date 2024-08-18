Резкий скачок цен на газ в Европе

Средняя биржевая цена на газ в Европе с начала августа выросла на 19%, находясь на максимуме с ноября - декабря 2023 года,

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE о фьючерсах и расчеты ТАСС.

Основной причиной такой динамики стали события в Курской области, но основной рост цен произошел еще раньше в течение года.

В июле средняя цена газа в Европе составила порядка $366 за 1 тыс. куб. м, но уже за первые 16 дней августа она подскочила на 19% - до $435.

Опасения инвесторов вызывает в том числе ситуация с транзитом газа через Украину на фоне событий в Курской области. 6 августа началась массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область, где находится газоизмерительная станция (ГИС) "Суджа". Транзитная ветка через нее остается единственным маршрутом поставок газа РФ в Европу через Украину.

Если 31 июля фьючерсы на газ торговались около $398 за 1 тыс. куб. м, то 16 августа торги закрылись на уровне $448 - на 13% выше по сравнению с концом предыдущего месяца. В начале августа цены даже снижались до $390, но затем с 6 августа наблюдался резкий подъем. На пике 12 августа газ в Европе торговался выше $480 - максимуме с начала декабря прошлого года.

Недавно стало известно, что Азербайджан увеличил экспорт газа в Европу.

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