Азербайджан сократил производство электроэнергии

В январе-марте 2018 года на электростанциях ОАО "Азерэнержи" - главного производителя электроэнергии в Азербайджане - было выработано почти шесть миллиардов киловатт-часов электроэнергии против около 6,04 миллиарда киловатт-часов, произведенных за аналогичный период 2017 года. Об этом говорится в сообщении ОАО, распространенном в понедельник, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении отмечается, что в марте текущего года электростанциями ОАО было выработано свыше 1,95 миллиарда киловатт-часов электроэнергии против 1,96 миллиарда киловатт-часов, выработанных в марте прошлого года.

В 2017 году ОАО "Азерэнержи" было произведено 21,9 миллиарда киловатт-часов электроэнергии против 22,6 миллиарда киловатт-часов, произведенных в 2016 году.

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