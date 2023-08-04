Сколько можно хранить арбуз в холодильнике?

Разрезанный арбуз можно хранить в холодильнике в течение нескольких дней, рассказала специалист Центра оценки качества зерна Виктория Костина, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

По словам Костиной, в разрезанном виде в холодильнике должны храниться все бахчевые. "Арбуз пригоден употреблению в течение трех-пяти суток, если хранится в холодном месте. Плод должен быть правильной формы, кожура твердая равномерной плотности, в мякоти не должно быть больших пустот, арбузные семечки должны быть черными", - сказала она.

Костина также напомнила классический способ проверки арбуза на спелость - постучать по нему. "Если звук звонкий - мякоть плотная, ягода успела вызреть", - сказала эксперт. Покупать арбузы она порекомендовала только в сезон - в конце августа или в сентябре.