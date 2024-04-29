Вегетарианская диета спасет ваше сердце

Австралийские специалисты из Университета Сиднея признали вегетарианскую диету эффективной для профилактики болезней сердца, диабета и ожирения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, результаты работы опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Авторы провели метаанализов 20 рандомизированных клинических исследований, которые были проведены в 22-летний период. В общей сумме в них приняли участие почти 2000 человек из США, Чехии, Италии, Ирана, Кореи, Новой Зеландии и Китая.

Исследователи заметили, что по сравнению с традиционными рационами питания вегетарианские диеты значительно снижали уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), также называемые "плохим" холестерином. Кроме того, после перехода на питание без мяса у участников с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний последовательно снижался вес (-3,6 килограмма), за которыми следовали люди с диабетом второго типа (-2,8 килограмма). Вместе с тем у вегетарианцев в среднем был более здоровый уровень глюкозы в крови.

Открытие показывает, что вегетарианские диеты могут использоваться для усиления эффекта лекарственной терапии при профилактике и лечении ряда кардиометаболических заболеваний.

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