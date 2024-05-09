Врач предупредила об опасности пищевой соды

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух предупредила об опасности пищевой соды. Об этом сообщает "ДокторПитер", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам специалиста, пищевую соду не следует использовать для лечения изжоги, так как она увеличивает риски возникновения рака. "Сода гасит кислоту в желудке щелочью, но это действие длится недолго, поэтому организм активно вырабатывает соляную кислоту, что может привести к ухудшению изжоги и появлению вздутия", - добавила медик.

Однако, по словам Кашух, сода может помочь справиться с болью в горле. Она добавила, что в этом случае ее применение оправдано.

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