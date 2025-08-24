Врач назвала увеличивающие риск диабета несладкие продукты

Резкие колебания уровня сахара в крови могут негативно сказаться на работе сердца, почек и органа зрения. Лишний вес, ожирение и несбалансированный рацион нередко становятся причинами преддиабетического состояния или приводят к развитию сахарного диабета.

Как передает Day.Az, о том, какие продукты без выраженного сладкого вкуса способны провоцировать такие скачки, "Известиям" рассказала врач-эндокринолог и диетолог "СМ-Клиника" Армине Афонина.

"Важно понимать, что опасность для стабильного уровня сахара представляют не только десерты. Существует довольно обширная группа продуктов с высоким гликемическим индексом - показателем, отражающим скорость поступления глюкозы в кровь. Чем он выше, тем быстрее уровень сахара растет и тем резче происходят его колебания", - пояснила специалист.

Среди таких продуктов врач выделила пшеничный хлеб и выпечку из белой муки, картофельное пюре, белый рис и мелкие макароны, консервированные бобы и кукурузу, каши быстрого приготовления, манку, кускус, сладкую сдобу, кукурузные хлопья, попкорн, вафли, чипсы, а также вареные свеклу, морковь и тыкву. К этому списку относятся и сухофрукты, несмотря на их натуральное происхождение.

По словам Афониной, прежде чем назначать сахароснижающие препараты, врач должен рассказать пациенту, какие продукты провоцируют рост глюкозы и как кулинарная обработка влияет на гликемическую нагрузку блюда.

"Поддерживайте рацион в балансе, следите за весом и не забывайте о регулярной физической активности. Это один из самых эффективных способов предотвратить развитие хронических заболеваний", - подчеркнула она.