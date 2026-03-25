Хрустящий салат из макарон для летнего стола
Вчерашние макароны, когда ничего другого готовить не хочется, остается только бросить на сковородку и обжарить. Чуть вкуснее, чем обычно, но на кулинарный шедевр не тянет.
В соцсетях предложили пойти дальше: сделать хрустящий салат хрустящий салат из пасты. Сначала макароны доводят до состояния альденте, а затем превращают их в хрустящие чипсы во фритюрнице или духовке, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.
Такие макароны можно добавить в любой салат, даже греческий и "Цезарь".
Ингредиенты
- паста (фарфалле или другая) - 200 г;
- оливковое масло - 1-2 ст. л.;
- пармезан - по вкусу;
- паприка, чеснок, орегано - по вкусу;
- огурцы, помидоры, перец - по вкусу;
- оливки - по вкусу;
- фета - по вкусу;
- зелень - по вкусу;
- йогурт - для заправки;
- лимонный сок - по вкусу.
Способ приготовления салата с хрустящей пастой
- Пасту отваривают до состояния альденте (на 1-2 минуты меньше, чем указано на упаковке), затем сливают воду и дают макаронам обсохнуть.
- Готовую пасту смешивают с оливковым маслом, специями и пармезаном.
- Далее пасту готовят в аэрогриле при 180-200°C около 8-10 минут до появления хрустящей корочки или запекают в духовке.
- Овощи нарезают, добавляют сыр и заправку.
- Хрустящую пасту вмешивают в салат в самый последний момент.
Блюдо получается оригинальным, однако у него есть нюанс: уже через 1-2 часа паста размягчается. Для подачи на стол рекомендуется хранить все компоненты отдельно и соединять их только перед сервировкой.
