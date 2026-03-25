Хрустящий салат из макарон для летнего стола

Вчерашние макароны, когда ничего другого готовить не хочется, остается только бросить на сковородку и обжарить. Чуть вкуснее, чем обычно, но на кулинарный шедевр не тянет.

В соцсетях предложили пойти дальше: сделать хрустящий салат хрустящий салат из пасты. Сначала макароны доводят до состояния альденте, а затем превращают их в хрустящие чипсы во фритюрнице или духовке, передает Day.Az со ссылкой на Едим Дома.

Такие макароны можно добавить в любой салат, даже греческий и "Цезарь".

Ингредиенты

паста (фарфалле или другая) - 200 г;

оливковое масло - 1-2 ст. л.;

пармезан - по вкусу;

паприка, чеснок, орегано - по вкусу;

огурцы, помидоры, перец - по вкусу;

оливки - по вкусу;

фета - по вкусу;

зелень - по вкусу;

йогурт - для заправки;

лимонный сок - по вкусу.

Способ приготовления салата с хрустящей пастой

Пасту отваривают до состояния альденте (на 1-2 минуты меньше, чем указано на упаковке), затем сливают воду и дают макаронам обсохнуть.

Готовую пасту смешивают с оливковым маслом, специями и пармезаном.

Далее пасту готовят в аэрогриле при 180-200°C около 8-10 минут до появления хрустящей корочки или запекают в духовке.

Овощи нарезают, добавляют сыр и заправку.

Хрустящую пасту вмешивают в салат в самый последний момент.

Блюдо получается оригинальным, однако у него есть нюанс: уже через 1-2 часа паста размягчается. Для подачи на стол рекомендуется хранить все компоненты отдельно и соединять их только перед сервировкой.