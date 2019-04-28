Илон Маск будет по-новому писать свои твиты
28 апреля 2019 00:16 179
Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter.
Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, он будет направлять все свои публичные заявления в соцсети о финансах компании и других темах на проверку юристам, если сделку одобрит суд.
Ранее сообщалось, что суд дал Маску две недели на уточнение соглашения с регулятором США.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Маска в нарушении соглашения из-за его твита о количестве выпущенных автомобилей Tesla в 2019 году. Адвокаты основателя компании заявили, что эти утверждения являются безосновательными.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
27 апреля 15:23 381
Sony озвучила дату выхода PlayStation 5
27 апреля 15:10 582
Wi-Fi будущего будет работать по лазерам - ФОТО
27 апреля 14:38 689
ТОП-5 модных смартфонов без вырезов в экране
27 апреля 09:57 1 350
Руководитель Ассоциации GSMA в России Таир Исмаилов о мобильных операторах Азербайджана
26 апреля 20:35 800
Sony раскрыла подробности о PlayStation 5
26 апреля 09:34 707
В США планируют запустить спутник с помощью напечатанной на 3D-принтере ракеты
27 апреля 23:58
В Японии произошло сильное землетрясение
27 апреля 23:33
İtkin düşən məktəbli ilə bağlı - Rəsmi açıqlama
27 апреля 22:21
В Баку роженица умерла от редкой болезни
27 апреля 21:31
Трагедия в Индии: автобус упал в ущелье, число погибших растет
27 апреля 21:06
Фанаты "Мстителей" избили мужчину из-за спойлеров
27 апреля 20:15
Неймар рассказал о своей мечте
-
27 Апр. 01:57 10 991
-
27 Апр. 15:17 10 006
-
27 Апр. 14:30 7 834
-
27 Апр. 19:19 7 337
-
00:06 7 071