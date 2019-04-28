Основатель Tesla Илон Маск заключил соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США, чтобы урегулировать спор о записях в Twitter.

Об этом сообщает Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, он будет направлять все свои публичные заявления в соцсети о финансах компании и других темах на проверку юристам, если сделку одобрит суд.

Ранее сообщалось, что суд дал Маску две недели на уточнение соглашения с регулятором США.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Маска в нарушении соглашения из-за его твита о количестве выпущенных автомобилей Tesla в 2019 году. Адвокаты основателя компании заявили, что эти утверждения являются безосновательными.