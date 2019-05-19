Для операционной системы iOS вышло новое приложение AirSynth, которое позволяет владельцам "айфонов" с функцией Face ID создавать своеобразную "музыку", размахивая руками перед селфи-камерой, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

"Совмещая новую технологию с винтажными звуками, вы можете имитировать терменвокс, создавая пугающие эффекты", - говорит разработчик Дэвид Фуд. Программа, по его словам, улавливает движения рук даже в темноте.

AirSynth работает со смартфонами iPhone X, XS и XR, а также планшетами iPad Pro. Функция "ручного" ввода ограничена моделями, оборудованными TrueDepth-камерой с системой распознавания лица Face ID. Сохранять и редактировать аудиофайлы в AirSynth нельзя.

В App Store есть и другие эмуляторы терменвокса, но они используют обычную 2D-камеру, чтобы понять, насколько близко пользователь держит руки к экрану. AirSynth же за счет камеры TrueDepth позволяет управлять звуком намного точнее.