Корпорация Microsoft может прекратить сотрудничество с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei ("Хуавэй") в сегментах потребительской электроники и b2b-решений. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на российском телекоммуникационном рынке, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Американская корпорация 20 мая направила соответствующие письма [о прекращении сотрудничества с Huawei] в свои представительства в различных странах, включая Россию. Также все коммуникации представительств с Huawei теперь должны идти через штаб-квартиру Microsoft", - пишет "Коммерсантъ".

Кроме того, как сообщил газете источник, письма и неформальные предупреждения о подготовке прекращения работы с Huawei получали несколько партнеров компании в России.

"В потребительском сегменте Huawei использует операционную систему Windows от Microsoft в своих ноутбуках, а в b2b - софт американской корпорации в серверах и решениях для хранения данных, а также сервисе Huawei Cloud", - пояснил собеседник "Коммерсанту". По данным исследовательской компании International Data Corporation IDC, Huawei по итогам 2018 года заняла 6,9% российского рынка систем хранения данных по емкости поставленной продукции, а в денежном выражении - 15,8% (около $65 млн).