Microsoft выпустила внеочередное обновление Windows 10

Компания Microsoft выпустила внеочередное обновление операционной системы Windows 10. Это произошло спустя всего несколько дней после традиционного "обновления по вторникам", которое выходит раз в месяц, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Опциональное накопительное обновление под номером KB5004327 исправляет проблему, на которую жаловались пользователи платной подписки Xbox Game Pass - они перенаправлялись на страницу Microsoft Store для игровых сервисов при попытке установить или открыть игру Xbox Game Pass на своем ПК с Windows 10. А на странице Microsoft Store выдавалась ошибка 0x80073D26 или 0x8007139F.

Microsoft выявила проблему, которая затрагивает "небольшое количество" устройств с Windows 10 версии 20H1, 20H2 и 21H1, а затем выпустила исправление для неё.

Внеочередное обновление KB5004327 не устанавливается автоматически, чтобы его получить, требуется вручную запустить проверку обновлений через Windows Update (Центр обновления Windows).