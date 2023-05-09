В сети появилась информация о новых смарт-часах Apple

Новые смарт-часы Apple получат процессор, который представляет собой урезанную версию чипа А15 Bionic, который используется в смартфонах серии iPhone 13. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на инсайдера и журналиста Bloomberg Марка Гурмана, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Гурмана, процессор, который будет использоваться в Apple Watch Series 9, быстрее и энергоэффективнее чипа S8 от Series 7 и Series 8. Разница будет очевидна из-за того, что процессор S8 по сути является клоном чипа S7, который использовался Apple в часах Series 6.

Инсайдер также считает, что за счет использования нового процессора Apple Watch Series 9 получат лучший показатель автономности. Также он позволит реализовать новые функции watchOS 10, в которой, по слухам, Apple откажется от приложений и заменит их виджетами.

Хотя внутренне Series 9 изменятся сильно, обновленного дизайна, по данным Гурмана, от устройства ждать не стоит.