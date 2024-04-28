В ЕС заговорили о полном запрете TikTok

Член парламента Финляндии Ханна Косонен подняла вопрос о полном запрете социальной сети TikTok из-за возможного шпионажа со стороны китайского правительства. Как передает Day.Az, об этом говорится в обращении Косонен к правительству, текст которого изучила "Лента.ру".

"Созданный компанией, контролируемой Коммунистической партией Китая, TikTok опасен из-за шпионажа, для здоровья детей и молодежи, а также из-за нарушения общественного порядка. Несколько западных чиновников, сославшись на подтвержденный шпионаж, запретили загрузку TikTok на рабочие телефоны", - говорится в письме депутата.

В настоящее время только в Финляндии полтора миллиона пользователей отправляют информацию китайскому государству с помощью полутора миллионов микрофонов и камер. Виртуальный шпионаж эффективен с помощью приложения, в то время как традиционный шпионаж за людьми даже близко не подходит к такому масштабу.

Одной из главных угроз, по мнению парламентария, это то, что алгоритм приложения определяет, какой контент будет показываться пользователя. "Сам Китай не разрешает своим гражданам использовать подобное приложение. Уже по одной этой причине в ЕС должны звучать тревожные сигналы, и звучать громко", - подчеркивает Косонен.

В связи с этим она задает правительству ряд вопросов о том, осознает ли оно риски, которые сопряжены с работой TikTok в стране. "Как правительство принимает меры в связи с опасностями, которые TikTok создает для здоровья и безопасности финнов, особенно для финских детей и молодежи?" - спрашивает депутат.

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