Подводные лодки будущего будут «невидимыми»

Все больше и больше стран пытаются внедрять инновации в образцы своей военной техники и военную деятельность в целом. Одним из объектов наиболее пристального внимания с точки зрения лучшей защиты от любого военного конфликта являются подводные лодки.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, по этой причине на фоне российско-украинского и израильско-палестинского конфликтов некоторые страны, такие как Германия и Австралия, начали увеличивать свои инвестиции в оборонную промышленность и особенно в продукцию данного типа.

Австралия уже спустила на воду прототип подлодки, которая может стать подводной лодкой будущего. "Акула-призрак", названная так из-за того, что ее трудно обнаружить в море, была спроектирована австралийским военно-морским флотом и отличается небольшими размерами, что делает ее более "невидимой" при движении по морю.

Что касается других характеристик, то этот тип субмарин выделяется тем, что предназначен для поддержки патрулирования пилотируемых подводных лодок. Следовательно, с его помощью можно будет увеличить силу атаки этих команд без необходимости в увеличении численности экипажа.

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